Триразову чемпіонку Росії підозрюють у вбивстві підлітка під час окультного ритуалу

У Росії знайшли тіло 15-річного підлітка, який міг стати жертвою під час окультного ритуалу. У його вбивстві підозрюють російську спортсменку Марію Корнєєву.

15-річний Роман Федулов зник ще 8 жовтня поблизу Рязані. Під час розслідування підозрюваними стали 52-літній вітчим хлопця Владислав Цикунов та його дівчина – 28-літня Марія Корнєєва. Вона біатлоністка, і тричі перемагала на чемпіонатах Росії з ачері-біатлону (це вид біатлону, в якому замість гвинтівки використовується лук).

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13 жовтня вони показали місце, де заховали тіло хлопця.

За даними слідства, саме вбивство було здійснено під час здійснення під час окультного ритуалу. Ще під час розслідування під час обшуку в гаражі підозрюваного виявили кров на кросівках, а в дипломаті були руни. Згодом Цикунов зізнався, що Корнєєва повинна була спочатку оглушити його пасинка, після чого мала вирізати ножем на спині у хлопчика пентаграму. Таким способом пара сподівалася повернути стосунки Цикунова і матері підлітка. Але під час ритуального обряду Корнєєва нібито випадково вбила його.