Трехкратную чемпионку России подозревают в убийстве подростка во время оккультного обряда

В России нашли тело 15-летнего подростка, который мог стать жертвой во время оккультного ритуала. В его убийстве подозревают российскую спортсменку Марию Корнееву.

15-летний Роман Федулов исчез еще 8 октября вблизи Рязани. В ходе расследования подозреваемыми стали 52-летний отчим парня Владислав Цыкунов и его девушка – 28-летняя Мария Корнеева. Она биатлонистка, и трижды побеждала на чемпионатах России по ачери-биатлону (это вид биатлону, в котором вместо винтовки используется лук).

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13 октября они показали место, где спрятали тело парня.

По данным следствия, именно убийство было совершено во время осуществления оккультного ритуала. Еще во время расследования во время обыска в гараже подозреваемого обнаружили кровь на кроссовках, а в дипломате были руны. Впоследствии Цыкунов признался, что Корнеева должна была сначала оглушить его пасынка, после чего должна была вырезать ножом на спине у мальчика пентаграмму. Таким способом пара надеялась вернуть отношения Цыкунова и матери подростка. Но во время ритуального обряда Корнеева якобы случайно убила его.