Всиділи на двох стільцях: Росію та Білорусь повернули в Міжнародний паралімпійський комітет

Росія та Білорусь прагнуть прорвати спортивну блокаду та повернутися до міжнародних змагань. Країни-агресорки використовують всі можливості задля легалізації своїх атлетів.

Трибунал Міжнародного паралімпійського комітету (IPC) скасував припинення членства Росії та Білорусі в організації. Відповідне рішення було ухвалене 10 травня. Про це йдеться в офіційному повідомленні IPC.

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Росіяни та білоруси залишаються відстороненими

Президент IPC Ендрю Парсонс не приховував свого розчарування рішення трибуналу, але з повагою поставився до нього.

"Під час подій, які ми бачили перед стартом Зимової Паралімпіади-2022 у Пекіні, наші члени дали чітко зрозуміти, що статус НПК Росії та Білорусі має розглядатися Генеральною асамблеєю.

Ми віримо, що наші дії – скликати термінову Генеральну асамблею у Берліні та надати дозвіл кожному члену представити свої погляди на важливі питання – виконали свої зобов’язання згідно з правилами.

Незалежний апеляційний трибунал вирішив інакше. Це рішення ми, очевидно, поважаємо, але не погоджуємося з ним.

Ми повернемося до цих питань під час Генеральної асамблеї пізніше цього року, дотримуючись вказівок Апеляційного трибуналу, представивши додаткові докази, які з того часу отримали, і дамо нашим членам можливість ухвалити рішення щодо цих важливих питань", – сказав Парсонс.

Нагадаємо, що паралімпійські комітети Росії та Білорусі були виключені зі складу IPC у листопаді 2022 року. Представники країн-терористок подали апеляцію до Незалежного трибуналу організації. У середу, 10 травня, трибунал задовольнив апеляцію.

Варто відзначити, що заборона на участь російських та білоруських паралімпійців у змаганнях зберігається. Щодо статусу членства в IPC, то рішення буде прийнято на Генасамблеї, яка відбудеться 28-29 вересня у Бахрейні.