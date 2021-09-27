"Трибуна – не концтабір": Металіст відреагував на клітку у матчі з Кривбасом – фото

Генеральний директор Металіста Олександр Ворошилов прокоментував рішення Кривбасу захистити сектор з уболівальниками харківського клубу парканом.

Металіст після виїзної перемоги над Кривбасом (0:5) опублікував заяву, в якій обурився умовами для гостьових вболівальників на трибуні стадіону в Кривому Розі. Вболівальників харківської команди замкнули в клітку.

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З глибоким жалем і розчаруванням констатуємо той факт, що під час матчу Кривбас – Металіст (0:5) клуб з Кривого Рогу своїм рішенням замкнути уболівальників нашої команди в клітку продемонстрував зневагу не тільки до харківських фанатів, а й до всієї футбольної громадськості,

– йдеться у повідомленні.

"У сучасному світі такий крок давно вважається порушенням етики, моралі і прав вільних громадян. Перетворювати гостьову трибуну в концтабір – це низько і бридко. Просимо УАФ, ПФЛ і колег по розвитку українського футболу звернути увагу на цей обурливий епізод, дати правову оцінку діям футбольного клубу Кривбас і розглянути питання про те, щоб надалі такі кричущі інциденти не повторювалися", – написано на сайті клубу.



Клітка у матчі Металіст – Кривбас / Фото ФК Металіст

Металіст розтрощив Кривбас: коротко про матч

Харківський Металіст широкими кроками йде до української Прем'єр-ліги. У неділю, 26 вересня, Металіст розтрощив Кривбас у рамках 10 туру Першої ліги.

Металіст очікувано агресивніше увійшов у гру й швидко відкрив рахунок. На 85 хвилині гри після 5 голу Металіста вболівальники закидали поле декількома фаєрами. На 90 хвилині гра була продовжена.

Після 10 турів Металіст лідер чемпіонату, маючи 28 очок. Кривбас посідає друге місце й програє харків'янам 8 очок.