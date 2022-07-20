Тріатлоніст з Харкова зібрав 400 тисяч гривень для військових, подолавши дистанцію Ironman

Харківський тріатлоніст Вадим Коваленко подолав повну дистанцію Ironman. Його головною метою було зібрати кошти для українських військових.

Спортсмен зібрав 400 тисяч грн для військових

Цьогоріч Вадим мав виступити на міжнародних змаганнях з тріатлону. Проте через повномасштабне вторгнення росії він не зміг цього зробити.

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Тож спортсмен вирішив організував альтернативу змаганням самостійно. Він подолав одну з найскладніших дистанцій Ironman: майже 4 кілометри чоловік плив, 180 кілометрів – їхав на велосипеді, 42 кілометри – біг. Трансляцію в соцмережах вели друзі Коваленка.

Зранку був дощ, було дуже холодно – 13 – 14 градусів, але був дуже холодний вітер, і на велосипедному етапі, скажу чесно, я дуже змерз. На біговому етапі вийшло сонце, почало парити, було спекотно навіть, я зігрівся і закінчив дистанцію за 9 годин 12 хвилин,

– розповів Вадим.

Та головною метою для тріатлоніста було зібрати кошти для українських військових.

"Я написав листа до військових Харкова, вони написали звернення — те, що їм необхідно. Їм необхідні автомобілі, необхідні тепловізори і деякі побутові речі", – сказав Коваленко.

Спортсмен зібрав 260 тисяч гривень та 1,3 тисячі доларів. Кошти надходили з різних областей України та країн світу, у тому числі з США та країн Європи.

Були і 20 тисяч гривень, 15, 10 і багато було маленьких сум – від 10 до 100 грн. Це круто, коли люди відправляють 10 – 15 грн, саме вони велику роль і відіграють,

– додав тріатлоніст.

За словами Коваленка, збір грошей вже завершили.