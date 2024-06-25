У суперника проблеми: три гравці збірної Бельгії не зможуть зіграти проти України

Збірна Бельгії зіткнулася з кадровими проблемами перед матчем проти України. Одразу троє гравців пропустять поєдинок через різні причини.

У середу, 26 червня, збірна України з футболу проведе матч третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2024 проти національної команди Бельгії. Від результату зустрічі напряму залежить доля путівки до стадії плей-оф.

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Вітцель та ще два гравці не допоможуть Бельгії в гру проти України

Бельгійці зіткнулася з кадровими проблемами перед матчем проти України. 35-річний півзахисник Аксель Вітцель продовжує відновлюватись після травми. Також у лазареті перебуває правий захисник Томас Меньє.

Крім того, проти України, яка має в активі перемогу над Словаччиною (2:1), не зіграє і дискваліфікований Доді Лукебакіо. У 26-річного вінгера Севільї перебір жовтих карток.

Через поразку від Румунії (0:3) "синьо-жовті" посідають останнє місце в групі після двох турів. Гра проти Бельгії, де Україні вкрай бажано перемагати, розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У паралельному матчі третього туру збірні Румунії та Словаччини зіграють між собою. Обидві команди влаштує нічия у цьому поєдинку.