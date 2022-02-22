Україна – Болгарія 2:0

Голи: Христюк, 58, Глущенко, 90+1

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"Синьо-жовті" двічі відзначилися у другому таймі. Перемогу українській команді принесли Юлія Христюк та Інна Глущенко, повідомляє 24 канал.

Збірна України виграла всі три матчі на Turkish Women's Cup 2022 та посіла перше місце у групі. Раніше команда Кортеса обіграла Венесуелу (1:0) та Узбекистан (2:0).

Turkish Women's Cup 2022 став одним із етапів підготовки збірної України до квітневих матчів кваліфікації ЧС-2023 проти Шотландії та Угорщини. Українки посідають четверте місце у відбірковій групі "В" після чотирьох зіграних матчів.

Turkish Women’s Cup 2022

16.02. Болгарія — Латвія 1:1

16.02. Узбекистан — Литва 1:0

16.02. Україна — Венесуела 1:0

19.02. Венесуела — Латвія 3:0

19.02. Болгарія — Литва 2:3

19.02. Україна — Узбекистан 2:0

22.02. Литва — Латвія 0:1

22.02. Україна — Болгарія 2:0

22.02. Узбекистан — Венесуела (не зіграно)