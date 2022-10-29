Під пильним оком конкурента: красиві сейви Луніна на тренуванні Реала – потужне відео

Реал продовжує готуватись до найближчої гри проти Жирони у Ла Лізі. Андрій Лунін не перестає дивувати під час тренування мадридського клубу.

У тренувальному процесі взяло участь троє голкіперів – Тібо Куртуа, Андрій Лунін та Луїс Лопес. Воротарі працювали окремо від команди під наглядом тренера голкіперів Реала.

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Лунін продовжує завойовувати довіру тренера

Лунін нічим не поступався першому номеру "вершкових".

Нагадаємо, що Лунін провів 6 матчів поспіль у рамці воріт Реала після травми Куртуа. Андрій пропустив 4 голи та двічі відстояв на нуль. Український голкіпер задоволений своєю кар'єрою у Мадриді, попри відсутність великої кількості ігрової практики.

Відео з тренування Реала

Вже у неділю, 30 жовтня, Реал прийме у 12-му турі Ла Ліги Жирону. Початок зустрічі о 17:15.

Підопічні Карло Анчелотті підходять до цієї зустрічі у статусі лідера першості. Мадридський клуб випереджає Барселону, яка йде другою, на 3 очки.