Шахтар розпочав збір у Словенії на базі, яка була домівкою збірної України: тренувальне відео

Донецький Шахтар продовжує підготовку до нового сезону-2022/2023. Другий тренувальний збір команди приймає Словенія.

Підготовка до сезону триває

3 серпня команда прибула у Словенію, де проведе другий збір перед стартом сезону. "Гірники" базуються на тренувальній базі Федерації футболу у місті Брно, саме там жила збірна України напередодні плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

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У Словенії для донецького клубу є все необхідне для якісної підготовки до сезону-2022/2023. Команда вже протестувала тренувальне поле, відвідала тренувальний зал та відновлювальні процедури.

Підопічні Ігоря Йовічевіча готуються до благодійного матчу проти італійської Роми, який відбудеться 7 серпня на арені у Римі – "Стадіо Олімпіко" о 21:45 за Києвом.

Шахтар розпочав підготовку у Словенії: дивіться відео

Нагадаємо, що перший тренувальний збір Шахтар проводив у Нідерландах. Під час цього "гірники" провели три благодійні спаринги проти місцевих клубів. Команда Йовічевіча програла Аяксу (3:1) та розписала дві мирові з Фортуною (3:3), Утрехтом (2:2).

Старт УПЛ запланований на 23 серпня. У новому сезоні Шахтар розпочне свій шлях у єврокубках із групового раунду Ліги чемпіонів.