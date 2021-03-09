Тренери збірної України зачитали вірш Шевченка до дня народження Кобзаря: відео

Джерело:УАФ
До дня народження Тараса Шевченка тренери збірної України з футболу зачитали його вірш "Учітеся, брати мої!".
Тренери збірних України зачитали по уривку вірша на камеру.
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На відео присутні тренер збірної Олександр Шовковський, головний тренер юнацької збірної U-17 Сергій Нагорняк, головний тренер юнацької збірної U-19 Володимир Єзерський, тренер молодіжної збірної Василь Кардаш, головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань, тренер молодіжної збірної Олександр Мелащенко. А також два помічники тренера національної збірної – італійці Андреа Мальдера та Андреа Адзалін.
Щодо головного тренера збірної України Андрія Шевченка, то його немає на цьому відео.
Відео декламування вірша Шевченка тренерами збірної України