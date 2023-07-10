"Якщо він хоче переспати, ти мусиш погодитись": тренер жіночої збірної домагається до підопічних

Футболістки збірної Замбії шокували своєю заявою. Гравчині запевняють, що їхній наставник надто багато собі дозволяє.

Головний тренер жіночої збірної Замбії Брюс Мвапе вляпався у скандал. Футболістки запевнили, що той домагається до своїх підопічних.

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Зловживає повноваженнями

Брюс Мвапе влаштувався у жіночій збірній Замюії дуже для нього комфортно. Наставник випрацював собі велечезний авторитет та навіть встановив яку-не-яку диктатуру всередині команди. Діло в тому, що Мвапе вільно та без мучень совісті дозволяє собі домагатися до власних підопічних. Ба більше, одна з гравчинь збірної Замбії, яка побажала залишитися анонімною, розповіла, що справа не обмежується спробами, а часто все закінчується сексуальними контактами між Мвапе та футболістками.

До того ж це є нормою в команді, оскільки, як сказала гравчиня: "Якщо він хоче з кимось переспати, ти маєш сказати "так". Це нормально, що тренер спить з гравцями нашої команди".

За словами президента федерації Ендрю Каманги, розслідування було передано поліції та ФІФА, щоб уникнути звинувачень у прихильності до однієї зі сторін. Проте, як би ситуація не виглядала обурливо, жодних скарг від футболісток збірної нікуди не надходило. Та от тамтешня федерація все ж вирішила взяти усе в свої руки та виправити абсурд.

Хоча у нас немає офіційних скарг від кого-небудь, ми вважаємо ці звинувачення дуже серйозними і розпочали розслідування з цього приводу. Ми будемо співпрацювати з поліцією Замбії та іншими органами у вирішенні цієї справи,

– зазначив генеральний секретар Федерації футболу Замбії.

Брюс Мвапе очолив жіночу збірну Замбії в травні 2018 року й зумів вперше в історії вивести її на чемпіонат світу, який пройде з 20 липня по 20 серпня в Австралії та Новій Зеландії. На груповому етапі Замбія зіграє проти Японії, Іспанії та Коста-Рики.