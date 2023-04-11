"Кожна перемога підтримує націю": тренер жіночої збірної України з гандболу про вирішальний матч

Жіночій збірній України з гандболу залишилося зіграти один матч, який вирішить долю путівки на чемпіонат світу. Тренер "синьо-жовтих" Віталій Андронов поділився очікуваннями напередодні поєдинку з Північною Македонією.

На минулому тижні команда Віталія Андронова у Скоп'є здобула важливу виїзну перемогу над Північною Македонією (24:22). Щоб отримати путівку на Мундіаль українкам потрібно не програти своїм суперницям у матчі-відповіді.

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Андронов: Потрібно зіграти дисципліновано

Головний тренер жіночої збірної України з гандболу Віталій Андронов прокоментував підготовку до вирішального матчу. Бажану путівку на ЧС-2023 отримає та команда, яка зробить найменше помилок у поєдинку.

"Зробили важку роботу і маємо надію, що дівчата впораються і зі своїм хвилюванням, і зі своєю грою. Маємо непоганий настрій на цю гру, ми відпочили, відновилися і зараз готуємося, щоб зробити якомога менше помилок.

Потрібно зіграти дисципліновано і виконувати ті домовленості і настанови, які ми розбираємо. Але суперник нас теж розбирає, та і зіркової майстерності немає, щоб все виконувати. Тому граємо серцем, граємо емоціями – це жінки. З цим і треба впоратися.

Дівчата молодці, грають, змагаються, завжди з радістю приїжджають грати за свою країну. Це головне для мене. Зараз кожна перемога українців у будь-якій галузі підтримує націю і дає їй певний поштовх для боротьби у майбутньому, щоб найголовніше – перемогти нашого ворога.

Дуже допомагає, коли за тебе вболівають, женуть вперед. Знаю по собі, що виростають крила, це дуже важливо", – сказав Андронов.

Важливо! 11 квітня буде зіграно матч відбірного раунду плей-оф на чемпіонат світу-2023 Україна – Північна Македонія. Формально домашня гра для нашої команди пройде в угорському місті Кішварда, яке знаходиться за 30 кілометрів від українського кордону та за 50 кілометрів від Ужгорода. Матч розпочнеться о 18:00. Переможець двобою отримає путівку на ЧС-2023, який відбудеться в Данії, Швеції та Норвегії.