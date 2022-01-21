Тренер жіночої збірної України з біатлону розповів, чому досі не визначили склад на Олімпіаду

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець заявив, що склад олімпійської команди буде відомий лише після стартів у італійському Антгольці.

Наразі на два місця в команді претендують одразу три спортсменки – Дарія Блашко, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Водночас тренер збірної наголосив на тому, що кожна з біатлоністок братиме участь у гонках етапу Кубка світу з окремим завданням, а ключову роль гратиме стрільба.

До слова Треба брати лише найкращих, – Велепець розповів про склад команди на Олімпіаду-2022

Чому ще невизначений склад? Тому що треба вирішити спочатку нам, тренерам, розібратися. Перевірити дівчат, яким не давали шансів, оскільки вони хворіли. Ще не вирішили. Хочемо мати на Олімпіаді п'ять здорових бійців, тому ще це питання маємо закрити. Давайте дочекаємося завтра-післязавтра. І тоді чітко скажемо, хто поїде",

– сказав він.

Про склад на Олімпіаду:

"Три дівчини [знаходяться під питанням]. Переговоримо з тренерами, і потім скажемо. Так, [Петренко, Блашко і Меркушина] поки що не на Олімпіаді".

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