Тренер збірної України з волейболу заступився за гравців, які грали у Росії під час війни
Джерело:ютуб-канал "Даня"
До збірної України з волейболу викликали 7 гравців, які виступали у чемпіонаті Росії. Двоє з них покинули країну-агресора лише на початку березня 2022 року.
Наставник захищає своїх підопічних, які тільки в березні покинули Росію
Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш прокоментував виступи своїх підопічних у чемпіонаті Росії. Фахівець захищає тих волейболістів, які грали за російські команди.
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"Перш за все, ця ситуація складна з одного боку, але, як ви знаєте, ці гравці розірвали свої контракти з російськими клубами. Жоден з них не має ніяких зв’язків з російськими клубами. І зараз ми говоримо про те, хто зробив це першим, хто другим... На мою думку, це сильні рішення, тому що ніхто не знав, як війна справді буде розвиватися", – зазначив тренер.
Основне – це те, що вони розірвали контракти з російськими клубами. Ніхто з них більше не грає там,
– наголосив фахівець.
"Я не схвалюю те, що зараз у них кидають камінням"
Крастіньш не розуміє, чому критикують тих, гравців, які грали у Росії. Він вважає, що це не на часі, і це тільки роз'єднує українців. Також наставник національної команди заявив, що гравці їхали в Росії не гаради грошей, а для розвитку.
"Для мене є трохи складним те, що люди цього не розуміють. Зараз, у цій ситуації з війною, уся Європа, увесь світ, мої друзі, з якими я розмовляв, допомагають Україні тим чи іншим чином.
Ми намагаємося допомогти українцям. Коли вся Європа й увесь світ об’єднані задля цього, робити сварки між в Україні між українцями... Це важко сприймати. Ми не можемо роз’єднати ці речі", – сказав Крастіньш.
Гаразд, хлопці пішли в російський чемпіонат, щоб розвиватись, а не тому, що там шалені гроші, як про це кажуть. Я не схвалюю те, що зараз у них кидають камінням,
– додав головний тренер збірної.
Волейболісти збірної, які виступали в чемпіонаті Росії
- На початку травня на сайті Федерації волейболу України оприлюднили список гравців, які будуть виступати за збірну. Всього заявлено 18 гравців, 7 з них впродовж своєї кар'єри виступали у чемпіонаті Росії.
- Ілля Ковальов виступав за російську команду Газпром-Югра. 28 лютого 2022 року його команда виграла поєдинок проти Урал. Українець радісно святкував перемогу зі своїми "колегами по цеху". Він розірвав контракт з російською командою лише 5 березня.
- Також у чемпіонаті Росії до початку березня 2022 року виступав ще один український гравець – Юрій Синиця. Він представляв Югра-Самотлор. Українець вже не вперше одягав форму російського клубу. Синиця в сезонах-2016/17 і 2018/19 представляв Самотлор, а також повернувся в Росію у 2021-му.
- У Росії після 2014-го грали Віталій Щитков (Динамо-ЛО), Владислав Діденко (Югра-Самотлор), Максим Дрозд (Дагестан), Дмитро Вієцький (нижньогородський АСК). Всі вони заявлені у складі збірної України.