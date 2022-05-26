Тренер збірної України з волейболу заступився за гравців, які грали у Росії під час війни

До збірної України з волейболу викликали 7 гравців, які виступали у чемпіонаті Росії. Двоє з них покинули країну-агресора лише на початку березня 2022 року.

Наставник захищає своїх підопічних, які тільки в березні покинули Росію

Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш прокоментував виступи своїх підопічних у чемпіонаті Росії. Фахівець захищає тих волейболістів, які грали за російські команди.

Читайте також До збірної України з волейболу викликали гравців, які виступали у чемпіонаті Росії попри війну

"Перш за все, ця ситуація складна з одного боку, але, як ви знаєте, ці гравці розірвали свої контракти з російськими клубами. Жоден з них не має ніяких зв’язків з російськими клубами. І зараз ми говоримо про те, хто зробив це першим, хто другим... На мою думку, це сильні рішення, тому що ніхто не знав, як війна справді буде розвиватися", – зазначив тренер.

Основне – це те, що вони розірвали контракти з російськими клубами. Ніхто з них більше не грає там,

– наголосив фахівець.

"Я не схвалюю те, що зараз у них кидають камінням"

Крастіньш не розуміє, чому критикують тих, гравців, які грали у Росії. Він вважає, що це не на часі, і це тільки роз'єднує українців. Також наставник національної команди заявив, що гравці їхали в Росії не гаради грошей, а для розвитку.

"Для мене є трохи складним те, що люди цього не розуміють. Зараз, у цій ситуації з війною, уся Європа, увесь світ, мої друзі, з якими я розмовляв, допомагають Україні тим чи іншим чином.

Ми намагаємося допомогти українцям. Коли вся Європа й увесь світ об’єднані задля цього, робити сварки між в Україні між українцями... Це важко сприймати. Ми не можемо роз’єднати ці речі", – сказав Крастіньш.

Гаразд, хлопці пішли в російський чемпіонат, щоб розвиватись, а не тому, що там шалені гроші, як про це кажуть. Я не схвалюю те, що зараз у них кидають камінням,

– додав головний тренер збірної.

Волейболісти збірної, які виступали в чемпіонаті Росії