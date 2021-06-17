На коліна перед фінами: як тренер збірної Росії курйозно впав після голу на Євро-2020 – відео

Російська збірна 16 червня зіграла проти Фінляндії на Євро-2020. Тренер росіян Станіслав Черчесов епічно впав після забитого голу його командою.

Падіння тренера Росії

Наставник російської збірної Станіслав Черчесов запам'ятався кумедним падіння у матчі проти фінів на Євро-2020. Тренер не втримався на ногах після голу Олексія Міранчука у ворота Фінляндії.

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На відео видно, як після результативного удару Черчесов на радісних емоціях починає кружляти на лавці для запасних. Але після таких танців втратив рівновагу і опинився на землі. Однак вже через секунду різко вскочив на ноги. Ось до чого може довести дебютний гол команди на чемпіонаті Європи.

Таке відео неабияк розсмішило футбольних фанатів. У мережі почали жартувати, що нібито Черчесов після голу підтримав акцію BLM. Тоді як футболісти збірної Росії не опускаються перед матчами на одне коліно. Такий вчинок перед матчем з Бельгією розкритикували у футбольному світі.

Нагадаємо, що російська збірна мінімально обіграла Фінляндію 0:1. Відзначимо, що фіни відзначились у воротах росіян, але взяття воріт скасував арбітр через офсайд.

Відео падіння Черчесова