Тренер збірної з біатлону пролив світло на майбутнє сестер Семеренко у новому сезоні

Із розташування збірної України з біатлону почали надходити перші свіжі новини. Однак прихильників біатлону турбує ще одне запитання: "Чи можна буде побачити сестер Семеренко у наступному сезоні?".

Чи чекати сестер знову на біатлонній трасі

В оголошеному збірною складі немає ні Валі, ні Віти Семеренко. Це змусило фанатів засумніватись у тому, чи зможуть вони хоча б ще раз побачити легендарних сестер на біатлонній трасі.

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Новий старший тренер жіночої команди Олександр Кравченко прокоментував ситуацію навколо Віта та Валі. За його словами, наразі не обидві ще до кінця не визначились зі своїм майбутнім. Якщо Валя буде тренуватись із командою "Б" та буде відштовхуватись від результатів гонок, то її рідна сестра поки що ще у роздумах.

Віта Семеренко поки що не вирішила, чи буде відновлювати тренувальний процес і кар'єру. Валентина же планує підтримувати форму з командою "Б" і, відштовхуючись від результатів, буде приймати рішення щодо продовження виступів,

– сказав головний наставник збірної.

Нагадаємо, що Віта Семеренко у 2017 році повернулась у біатлон після народження сина. Її камбек був успішним. Вже у першій гонці Віта завоювала бронзову медаль на етапі Кубку IBU в естонському Отепя у змішаній естафеті.

Здоров'я не дозволило Валі Семеренко повністю проявити себе на зимовій Олімпіаді у Пекіні. Валентина вже у першій гонці відчула себе не дуже добре через що була змушена зійти з дистанції. Семеренко достроково закінчила свої виступи на пекінській трасі.

Хто вже точно буде виступати у новому сезоні

Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок, які були включені у команду "А".

Слід відзначити, що усі дівчата отримали пропозиції тренуватись у загальній команді. Лідерка команди Джима вже відповіла згодом, відмовившись продовжувати співпрацю зі словенським спеціалістом Урошем Велепцем.

Велепець же тепер працюватиме зі збірною Німеччини.

20 – 25 травня українська збірна розпочне підготовку до нового біатлонного сезону-2022/2023.

Нагадаємо, що від команди відсторонили натуралізованих біатлоністок – Катерину Бех, Ольгу Абрамову, Дар'ю Сідорову та Оксану Москаленко.