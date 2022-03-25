Тренер Вереса продав медаль за перемогу в Кубку УЄФА: солідна сума піде на потреби ЗСУ
Джерело:фейсбук Вереса
Наставник рівненського Вереса Юрій Вірт розлучився з пам'ятною медаллю за перемогу у Кубку УЄФА. Таким вчинком колишній голкіпер висловив свою підтримку та допомогу ЗСУ.
Вірт: Ці гроші допоможуть врятувати хоча б одне життя
Аукціон від головного тренера рівнян закінчений. Медаль Юрія Вірта за перемогу у Кубку УЄФА-2009, яку здобув у складі донецького Шахтаря, пішла з аукціону за 220 тисяч гривень. Саме така сума піде на потреби української армії.
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Відзначимо, що таку суму вдалось підняти лише за три дні. Стартова ціна особливого лота була 2 тисячі гривень.
Після аукціону наставник Вереса коротко прокоментував підсумки.
Я буду дуже щасливий, якщо ці гроші допоможуть врятувати хоча б одне життя,
– сказав Вірт.
Відзначимо, що не лише Вірт допомагає Україні долати загарбників. Футболіст Вереса Микита Полюлях допомагав теробороні укріплювати блокпости Кам'янського.
Повний текст публікації з фейсбуку Вереса
Медаль Юрія Вірта пішла з аукціону за 220 тисяч гривень. Медаль за перемогу у Кубку УЄФА, яку тренер рівненського Вереса Юрій Вірт у 2009 році здобув із донецьким Шахтарем, пішла з аукціону за 220 тисяч гривень. Торги тривали усього три дні.
Усі зібрані кошти Юрій Вірт передасть для потреб Збройних сил України.
Я буду дуже щасливий, якщо ці гроші допоможуть врятувати хоча б одне життя, – сказав Юрій Вірт.