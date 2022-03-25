Тренер Вереса продав медаль за перемогу в Кубку УЄФА: солідна сума піде на потреби ЗСУ

Наставник рівненського Вереса Юрій Вірт розлучився з пам'ятною медаллю за перемогу у Кубку УЄФА. Таким вчинком колишній голкіпер висловив свою підтримку та допомогу ЗСУ.

Вірт: Ці гроші допоможуть врятувати хоча б одне життя

Аукціон від головного тренера рівнян закінчений. Медаль Юрія Вірта за перемогу у Кубку УЄФА-2009, яку здобув у складі донецького Шахтаря, пішла з аукціону за 220 тисяч гривень. Саме така сума піде на потреби української армії.

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Відзначимо, що таку суму вдалось підняти лише за три дні. Стартова ціна особливого лота була 2 тисячі гривень.

Після аукціону наставник Вереса коротко прокоментував підсумки.

Я буду дуже щасливий, якщо ці гроші допоможуть врятувати хоча б одне життя,

– сказав Вірт.

Відзначимо, що не лише Вірт допомагає Україні долати загарбників. Футболіст Вереса Микита Полюлях допомагав теробороні укріплювати блокпости Кам'янського.

Повний текст публікації з фейсбуку Вереса