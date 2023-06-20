Тренер Північної Македонії несподівано звинуватив Україну у розгромі його команди від Англії

Північна Македонія була розбита на виїзді Англією. У ворота македонців влетіло 7 голів, а у провальному результаті вони звинуватили в усьому Україну.

Ще у першому таймі м'яч тричі влітав у сітку воріт гостей. У другій 45-хвилинці англійці накидали супернику ще більше – 4 результативні удари від команди "трьох левів". Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Англії 7:0. Хет-трик оформив Маркус Рашфорд, а дубль забив капітан Гаррі Кейн.

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Причину потрібно шукати у своїй команді, а не у супернику

Головний тренер поваленої Північної Македонії Благоя Мілевскі прокоментував поразку своїх підопічних. Наставник знайшов причину провалу. Але до чого тут Україні?

У нас були свої тактичні ідеї перед грою, і ми їх реалізували до першого голу. Далі все пішло на спад, після цього стала очевидною кваліфікація суперника. Ми повинні привітати Англію, наш суперник був занадто сильним. Після емоцій і виснаження, які ми відчули в матчі проти України, було очевидно, що це вплинуло на гравців. Але ми повинні були бути готові піднятися на два рівні, щоб конкурувати з такою командою,

– відповів наставник Північної Македонії.

Нагадаємо, що 16 червня команда Сергія Реброва дивом вигризла перемогу у македонців, відігравшись із 2:0 – виїзна звитяга 2:3. У складі "синьо-жовтих" відзначались Забарний, Конопля та Циганков.

Македонці ж довго не могли змиритись із поразкою. Вони запевняли, що українці перемогли не заслужено.

Відзначимо, що 19 червня Україна вимучила мінімальну перемогу над Мальтою 1:0. Єдиний та переможний гол із пенальті забив Циганков, який перетворився у лідера атак нашої збірної.

Україна після трьох зіграних матчів має 6 балів та йде на другій позиції у групі "С". Північна Македонія набрала 3 очки та посідає четверту сходинку. Наступна зустріч цих двох збірних буде для "синьо-жовтих" формально домашньою та відбудеться вже аж 14 жовтня.