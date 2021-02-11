Дивне рішення: Маркевич розкритикував ранній старт сезону УПЛ

Головний наставник Маріуполя Остап Маркевич незадоволений таким раннім стартом другого кола УПЛ. Клуби гратимуть свої матчі посеред зими.

42-річний фахівець розповів про підготовку Маріуполя до першого поєдинку другого кола проти Олександрії. Тренер незадоволений рішенням УАФ про такий доволі ранній початок матчів.

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Критика від наставника

Насамперед хочу зауважити, що старт не зовсім весняний. Для мене рішення починати посеред зими є дивним. На мою думку, потрібно враховувати медійний та глядацький інтерес до футболу. Коли ігри будуть проводитися при мінус 15 градусів, звичайно що це знизить якість продемонстрованого футболу. Я розумію також інтереси збірної, але вважаю що можна було зробити так, щоб ми стартували в березні, як було раніше,

– заявив Маркевич.

Спеціаліст радий, що його команда добре підготувалась до продовження чемпіонату та ставить перед собою найвище завдання – перемога у кожному поєдинку. Однак свої перші матчі клуб не зможе зіграти на рідному стадіоні. Маріуполь має певні домовленості із "Славутич Ареною" у Запоріжжі, яка стане домівкою для клубу на найближчі зустрічі.

Після першого кола команда Остапа Маркевича посідає 9 місце в УПЛ. Клуб має таку ж кількість очок, як у своєму активі має Олександрія – по 16.

До слова, Маркевич на початку серпня 2020 року очолив клуб.

Перший матч другої частини сезону Маріуполь зіграє вже 14 лютого проти Олександрії Володимира Шарана. Матч розпочнеться о 14:00.