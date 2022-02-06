Пригнічує, що таке стається у 21 столітті, – Гвардіола поговорить з Зінченком про агресію Росії

Головний наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів, що матиме розмову з Олександром Зінченком, але не на футбольну тематику. Тренер хоче дізнатись більше про ситуацію на кордоні України з Росією.

Гвардіола стурбований подіями в Україні

Наставник "містян" зізнався, що поки що ще не встиг поспілкуватись із Олександром Зінченком. Адже футболіст лише декілька днів тому повернувся до команди після отриманої травми. Але розмова між тренером та лівим захисником точно буде. Пепа Гвардіолу турбують події в Україні, звідки родом його підопічний.

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Іспанський тренер хоче дізнатись більше про ситуацію в Україні, пов'язану з можливим вторгненням російських військ на українську територію. Гвардіола підтримав рідну країну Зінченка та сказав українцям залишитись сильними.

Пригнічує той факт, що такі речі трапляються у 21 столітті – приймати такі рішення у своїх політичних інтересах. Важко це прийняти. Сусідні країни, які були разом. Потрібно залишатись сильним. На жаль, відбувається те, що відбувається,

– сказав фахівець.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти Фулхем в 1/16 фіналу Кубка Англії. Українець з'явився на полі після перерви.

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