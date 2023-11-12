"Гольова машина": тренер Евертона прокоментував неймовірну гру Миколенка в останніх матчах

У суботу, 11 листопада, відбулися чергові матчі Англійської Прем'єр-ліги. В одному з них Евертон на виїзді грав проти Кристал Пелес.

Команда Віталія Миколенка у гольовій перестрілці здобула перемогу з рахунком 3:2. Перший гол у цій зустрічі забив саме захисник збірної України, відзначившись вдруге поспіль за "ірисок".

До теми Бомбардирський талант Миколенка: українець забив за Евертон у другому матчі поспіль – відео

У Миколенка прокинувся бомбардирський талант

Українець відзначився взяттям воріт уже на першій хвилині поєдинку. На післяматчевій пресконференції головний тренер Евертона прокоментував події на полі та зокрема гру Миколенка, який забив найшвидший гол сезону в АПЛ.

Я дуже радий цьому. Мико – гольова машина. Він ледь не оформив дубль, коли пробив у стійку. Він насолоджується футболом. Він адаптувався до того, що відбувається навколо, призвичаївся до команди та дуже добре працює,

– заявив Шон Дайч.

Зазначимо, що Віталій Миколенко за підсумками попередніх двох турів потрапляв до команди тижня АПЛ за версією статистичного порталу Whoscored. Він отримав найкращу оцінку і в матчі проти Кристал Пелес, то ж має всі шанси бути представленим там знову.

. Наступний матч Евертон зіграє 26 листопада проти Манчестер Юнайтед, початок зустрічі о 18:30.