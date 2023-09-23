Зустрівся зі своєю вічною проблемою: тренер Дженоа пояснив, чому Маліновський мало грає

Руслан Маліновський проводить обмаль часу на футбольному полі в італійському колективу. Українець уже зустрічався із причиною проблеми.

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно розповів про адаптацію Руслана Маліновського в команді. Наставник тако пояснив, чому хавбек не є поки провідним гравцем "грифонів".

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Чекають на газоні

Руслан Маліновський зіткнувся зі своєю вічною проблемою – фахівці не можуть йому віднайти позиції на полі, аби українець демонстрував свою найкращу гру. Зокрема, універсальний хавбек проводив мало часу на газоні у складах Аталанти (уже наприкінці) та Марселя, а також інколи навіть не викликався до складу збірної України, хоча виглядав надзвичайно сильно на європейській арені.

Тепер у пошуках "запоруки успіху гри" Маліновського перебуває і головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно. Діло в тому, що вболівальники очікували частіше бачити зіркового українця, проте він навряд може себе зараз назвати лідером колективу, маючи обмаль ігрового часу в активі. До того ж наставник "грифонів" зазначив, що в Руслана з'явився конкурент, котрий "перетягує на себе ковдру". Та от Джилардіно не списує з рахунків Маліновського, а дає ще час на адаптацію, тому українець не залишиться в тіні.

Проти Лечче було нелегко: вони добре грають у зв'язках, багато рухаються і добре працюють з крайніми захисниками та півзахисниками. Ми давали бити з дальньої дистанції, особливо в моменті з голом. Але сподобалося бажання не здаватися. Потроху вводимо до складу Маліновського, шукаємо йому правильну позицію в командному балансі. Коли Гудмундссон запалює – він робить різницю, ніби Маліновський. Вони обидва мають якість, повинні стати рішучішими в атаках,

– сказав Джилардіно.

Нагадаємо, що Маліновський перебрався до Дженоа із марселя на правах оренди. Руслан провів у футболці "грифонів" чотири поєдинки, та от з кожним матчем його ігровий час зменшувався (з Лаціо відіграв 70 хвилин, з Торіно – 57, з Наполі – 16, а з Лечче – лише одну хвилину плюс компенсований час)