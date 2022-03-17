Тренер Дніпра-1 зворушливо звернувся до українців: Йовічевіч ледь стримав сльози

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч записав відеозвернення до українців, які мужньо боронять країну від російських загарбників. Очі наставника була наповнені сльозами.

Йовічевіч: У мене в Україні друзі на все життя

Хорватський наставник заслужив своїми вчинками любов українських фанатів. Ігор Йовічевіч вільно розмовляє українською мовою. Тренер Дніпра-1 звернувся до народу України.

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Спеціаліст зізнався, що протягом життя в Україні завжди відчував себе одним із місцевих жителів. Йовічевіч зауважив, що жив у Львові та Дніпрі, ці міста розташовані у різних частинах України. Але він ніколи не розчаровувався в українцях та навіть закохався у наш народ.

Хорватський наставник пишається українським народом, який мужньо дає бій російським окупантам.

Пишаюся тим, як ви зараз у ці жахіття, у жахливій війні, виявляєте хоробрість і патріотизм. Ваша любов до Батьківщини, натхнення – це об'єднало весь світ, тому що ви захищаєте вашу землю, дім, б'єтеся за вашу родину та майбутнє. Я вірю у вас,

– сказав Йовічевіч.

Відеозвернення Ігоря Йовічевіча

Нагадаємо, що наставник разом із дружиною виходив на мирну акцію на підтримку України у Загребі.

Повний тест від відео з фейсбуку Дніпра-1

Дорогі мої українці! Звертаюся до вас як до країни-героїні. Звертаюся до вас, як людина, яка прожила з вами більшу частину життя. Весь цей період я відчував себе одним із вас.

Я жив у різних частинах України – у Львові та у Дніпрі, на Сході та на Заході. Всюди люди прекрасні, ввічливі, чесні, дружні. Я закохався у вашу доброту. У мене в Україні друзі на все життя. Це мене робить щасливою людиною.

Пишаюся тим, як ви зараз у ці жахіття, у жахливій війні, виявляєте хоробрість і патріотизм. Ваша любов до Батьківщини, натхнення – це об'єднало весь світ, тому що ви захищаєте вашу землю, дім, б'єтеся за вашу родину та майбутнє. Я вірю у вас.

Упевнений, що скоро все закінчиться, і ми повернемося до мирної та вільної України. Тримайтеся, друзі! Слава Україні!