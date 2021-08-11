Тренер Бенфіки не гарантує Яремчуку місце у старті

Роман Яремчук вдало дебютував у Бенфіці. Головний тренер Жорже Жезуш не гарантує українському футболісту місце у стартовому складі команди.

Роман Яремчук не потрапив у казку

67-річний португальський фахівець не збирається так просто віддавати місце українцю у старті. У команді Жорже Жезуша усі матимуть шанс поборотись за вихід на футбольне поле під час тренувального процесу.

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Нападник збірної України не провів із новим клубом тренувальні збори, тому завоювати місце у складі йому буде ще складніше.

Для Яремчука сезон ще навіть толком не почався. Я не думаю, що він прямо зараз перебуває в тих фізичних кондиціях, щоб відіграти весь матч. Не кажучи вже про розуміння того, як діє команда. Подивимося, хто вийде в основі на матч чемпіонату. Шанси є у всіх, я буду оцінювати по тренуваннях найближчими днями,

– зазначив тренер.

Жезуш вдруге очолив Бенфіку у серпні 2020 року. Перший матч у чемпіонаті лісабонський клуб проведе 14 серпня проти Ароука.