Тренер Арсенала дав оптимістичний прогноз щодо повернення Зінченка на футбольне поле

У четвер, 20 жовтня, Арсенал зіграє у перенесеному матч Ліги Європи проти нідерландського ПСВ. Тренер "канонірів" Мікель Артета розповів про травмованих футболістів.

За словами Мікеля Артети, Габріел Мартінеллі та Олександр Зінченко мають шанс зіграти у перенесеному матчі 2-го туру групового раунду Ліги Європи-2022/2023. Тренерський штаб вирішуватиме це питання вже у день поєдинку.

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Артета: Вони не виключені зі складу

Іспанський тренер Арсенала дав оптимістичний прогноз щодо повернення на футбольне поле Зінченка.

Чи турбує мене травма Зінченка? Ні, не думаю. У нього було пошкодження литкового м'яза, тому він відсутній у цей період. Чи повернеться Олександр до чемпіонату світу? Так,

– сказав тренер "канонірів".

Нагадаємо, що зустріч проти ПСВ була перенесена через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II, яка покинула цей світ 8 вересня 2022 року.

Перенесена зустріч Арсенал – ПСВ відбудеться 20 жовтня о 20:00.

Щодо українського легіонера, то Олександр вже пропустив 7 матчів. Зінченко провів матч проти Тоттенхема, який дав надію на відновлення, але знову повернувся у лазарет команди. Через травму футболіст пропустив вересневий цикл матчів збірної України та не допоміг команді підвищитись у дивізіон "А" Ліги націй.

Після переходу в лондонський клуб лівий захисник провів 6 поєдинків, у яких відзначився дебютною гольовою передачею.

Арсенал після 10-ти зіграних матчів лідирує у таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті, який йде другим, на 4 очки.