"Він скоро повернеться": тренер Арсенала розкрив серйозність травми Зінченка

Олександр Зінченко продовжує відновлюватись від пошкодження. Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував травму українського легіонера.

За словами наставника "канонірів", в Олександра Зінченка рецидив травми, яку він отримав ще на старті сезону. Здавалось, що матч проти Тоттенхема буде повернення українського лівого захисника на футбольне поле. Але одразу після поєдинку Зінченко знову потрапив у лазарет команди.

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Артета: Думаю, Алекс близький до повернення

Після чого футболіст збірної України пропустив вже три поєдинки. Мікель Артета робить оптимістичні прогнози щодо повернення Зіни у загальну групу Арсенала.

Думаю, Алекс близький до повернення. Йому все краще та краще, є прогрес. У нього стався рецидив ушкодження, яке було на старті сезону, на жаль. Але знаючи Зінченка, я впевнений, що він скоро повернеться. Чи зіграє у найближчому матчі, я не можу зараз сказати. Ми завжди беремо його до уваги,

– сказав Артета.

Загалом після переходу в Арсенал Зінченко пропустив вже 7 матчів. Натомість провів за лондонський клуб 6 поєдинків, у яких відзначився дебютною гольовою передачею.

Однак Зінченко не пропускає домашні матчі нової команди на "Емірейтс". Його емоційне святкування голів Арсенала вже закохало у себе уболівальників лондонського клубу.

Олександр став одним із авторів успішного старту сезону для "канонірів". Після 10 зіграних матчів Арсенал лідирує в АПЛ. Лондонці випереджають найближчого конкурента, яким є МанСіті, на 4 бали.

. Наступний матч Арсенала відбудеться 23 жовтня. Підопічні Артети зіграють на виїзді проти Саутгемптона. Початок зустрічі о 16:00.