Треба повернути своє: кривдник Джошуа знову зазіхає на пояси Усика

1 травня 2024, 19:01
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Джерело:

Boxing News 24

Мексиканець Енді Руїс у 2019 році сенсаційно переміг британця Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу. Через 5 років він знову хоче повернутися на вершину хевівейту.

П'ять років тому стався "апсет десятиліття" – найбільш неочікувана перемога у боксі. У 2019-му Енді Руїс технічним нокаутом переміг на той момент ще чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа.

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Руїс знову заговорив про реванш із Джошуа

За п'ять років багато чого змінилося: Джошуа встиг спочатку повернути собі вищевказані титули, а згодом програв їх українцеві Олександру Усику. Утім, Руїс сподівається спочатку взяти реванш в Ей Джея, а згодом знову стати чемпіоном світу.

"Я тут не для того, щоб погано говорити про будь-якого бійця. Я думаю, Джошуа робить свою справу, але тепер моя черга. Зараз я на 100% готовий. 

Я думаю, в цьому суть: треба залишатися активним, зберігати послідовність і повернути собі пояси", – сказав Руїс.

До слова. Після двох поразок від Усика британець Ентоні Джошуа за 11 місяців здобув чотири перемоги, здолавши по черзі Джермейна Франкліна, Роберта Хеленіуса, Отто Валліна та Френсіса Нганну.
Автор: Денис Шаховець