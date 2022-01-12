Треба брати лише найкращих, – Велепець розповів про склад команди на Олімпіаду-2022

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець розповів про відбір на Олімпійські ігри-2022. Наразі не відомо, хто з українок виступить у Пекіні.

Велепець: Джима та Білосюк готуються до Олімпіади

За словами наставника, склад команди, який відправиться на Олімпіаду-2022 буде відомий лише після етапу в італійському Антгольці. Оскільки деякі спортсменки виходили на старт лише декілька разів.

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У Семеренко, Блашко та Джими багато стартів, а у Меркушиної та Петренко лише один нормальний старт. Білосюк не біжить спринт, тому нам потрібно подивитися, у якому стані перебувають дівчата. Треба брати лише найкращих,

– наголосив головний тренер.

Також фахівець назвав спортсменок, які точно виступлять на Олімпіаді-2022.

"Ще у квітні минулого року казав, що Джима та Білосюк готуються до Олімпіади. Щоб вони не турбувалися з приводу стартів, будемо шукати варіанти для підготовки. Ці дві біатлоністки точно їдуть, а ще трьох обиратиму з цих чотирьох: Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко", – додав наставник.

Зимові Олімпійські Ігри-2022 мають відбутися у Пекіні та триватимуть з 4 по 20 лютого.

Україна може заявити на Олімпіаду-2022 по п'ять спортсменів, водночас в особистих гонках (індивідуальна та спринт) стартувати може лише по чотири біатлоністи. Відповідно, хтось один залишатиметься запасним.