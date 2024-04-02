Миколенко пропустив останню гру в АПЛ: тренер Евертона розповів про стан українця

Евертон був змушений обійтись без Віталія Миколенка у зустрічі із Борнмутом. Втім Шон Дайч повідомив. що захисник має шанси зіграти проти Ньюкасла.

Минулий футбольний вікенд видався невдалим для деяких гравців збірної України. Роман Яремчук і Руслан Маліновський отримали травми у матчах за Валенсію та Дженоа відповідно.

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В очікуванні Миколенка

Також свою гру пропустив і Віталій Миколенко. Лівий оборонець через застуду не зміг допомогти Евертону у матчі проти Борнмута. Команда Іллі Забарного тріумфувала з рахунком 2:1.

А вже сьогодні, 2 квітня, Евертон зіграє свій наступний матч в АПЛ. "Іриски" на виїзді протистоятимуть Ньюкаслу. Тренер мерсисайдської команди Шон Дайч розповів про стан Миколенка перед цією грою.

У Миколенка не було травми, він захворів. Швидше за все, він впорався з цим за вихідні та буде доступний,

– повідомив Дайч.

Успіхи українця в АПЛ

Віталій є беззаперечним гравцем основи Евертона, відігравши цього сезону 32 зустрічі. На його рахунку два голи. Сам же клуб набрав 31 бал та мав би посідати 14 місце в АПЛ.

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Втім ліга оштрафувала "ірисок" на шість балів за перевищення фінансових витрат. Тому підопічні Дайча мають в активі 25 очок, що дозволяє йти 16-ими. Відстань від зони вильоту становить лише три очки.