Тренер Евертона прокоментував відновлення Миколенка: коли українець з'явиться на полі

Український захисник Евертона Віталій Миколенко впродовж чемпіонату набрав відмінну форму. Проте через прикру травму латераль вимушений був пропустити два поєдинки "ірисок".

Напередодні матчу 18-го туру АПЛ проти Тоттенхему головний тренер Евертона Шон Дайч розповів про останні новини з табору команди. Наразі "іриски" відчайдушно борються за виживання в Прем'єр-лізі.

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Гарні новини з лазарету

У матчі проти "шпор" Дайч знову зможе розраховувати на українського захисника. Віталій залікував травму і готовий повернутися до складу.

"Миколенко знову в строю. Шеймусу Коулмену потрібно ще декілька днів, щоб повернутися до тренувань.

Ешлі Янг займається, але не думаю, що він зможе зіграти. Абдулай Дукуре не буде доступним", – розповів головний тренер Евертона.

Миколенко в сезоні 2023/24

Нагадаємо, що востаннє Миколенко виходив у складі Евертона в матчі проти Челсі (2:0), який відбувся 10 грудня.

Після цього українець пропустив два поспіль матчі: проти Бернлі (2:0) в чемпіонаті та Фулхема (7:8 по пенальті) в Кубку ліги.

В нинішньому сезоні Миколенко зіграв 15 матчів у всіх турнірах та забив 2 голи. В списку бомбардирів Евертона українець займає четверте місце.

Надійна та результативна гра Миколенка привернула увагу провідних клубів.

Матч Тоттенхем – Евертон відбудеться 23 грудня о 17:00 за київським часом.