Травма дуже серйозна, – Костюк розповіла про своє ушкодження на Вімблдоні

Українська тенісистка Марта Костюк отримала травму на Вімблдоні-2022. Спортсменка розкрила нові деталі ушкодження.

Костюк: Можна відновитися після цієї травми без операції

І в одиночному, і в парному розряді Костюк поступилася в другому колі Вімблдону. Також вона не виступить у міксті.

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Раніше вона розповіла, що отримала складну травму. Вболівальники не побачать її на корті найближчі 3 тижні.

У мене повний розрив однієї зі зв’язок і надрив другого ступеня ще однієї зв’язки. Сказали, що можна відновитися після цієї травми без операції, що я і намагатимусь зробити. Сподіваюся, що повернуся на одному з турнірів в США. Маю надію, що до цього моменту я буду готовою. Поки не знаю, який саме це буде турнір. Але в жодному разі не повертатимуся доти, доки не буду на 100% готовою. Травма, на жаль, дуже серйозна і потребує часу, щоб відновитись повністю,

– сказала тенісистка.

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