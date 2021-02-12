Ярмоленко через травму може пропустити Євро-2020, – ЗМІ

Один з лідерів збірної України і лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко отримав серйозну травму. Вона ставить під ризик його участь на Євро-2020.

У гравця розтягнення зв'язок коліна. Дане пошкодження він отримав в грі проти Манчестер Юнайтед, яка проходила 9 лютого.

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"Андрій Ярмоленко може бути відсутнім до кінця сезону через травму коліна", – сказано в повідомленні.

Поки офіційних коментарів Вест Хема про ступінь тяжкості травми українця не було.

Влітку пройде Євро-2020, яке Ярмоленко ризикує пропустити. Україна стартує матчем проти Нідерландів 13 червня. Іншими суперниками "жовто-синіх" є Австрія і Північна Македонія.

Як Ярмоленко отримав травму

Наставник довірив місце у стартовому складі Вест Хема. Українець доволі непогано проявляв себе у зустрічі, але вже майже на початку другого тайму був змушений покинути поле.

На 48-й хвилині українець віддав перспективну прострільну передачу в штрафний майданчик, яку голкіпер Хендерсон перехопив. Після цього Андрій відчув дискомфорт у нозі, але після допомоги клубних медиків повернуся на поле.

Здавалось, що гравець збірної України зможе продовжити гру. Але через декілька хвилин таки пішов відпочивати на лаву для запасних.