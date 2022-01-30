Траса досить специфічна, не проста – Підручний про умови на Олімпіаді-2022

Українські біатлоністи вже прибули до Олімпійського селища. Спортсмени оцінили умови у Китаї.

Підручний: Фініші будуть цікавими

Лідер чоловічої збірної Дмитро Підручний розповів про тренувальний процес перед Олімпіадою-2022. За словами українця, умови для спортсменів будуть непростими.

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Траса досить специфічна, не проста. Дуже багато затяжних підйомчиків, їх швидше можна віднести до рівнини. Спуски короткі, і, в основному, або з поворотами, або різкі та короткі,

– сказав Дмитро.

Підручний зазначив, що на вболівальників будуть очікувати цікаві фініші.

"Старт і вихід з рубежу одразу у підйом, фініш також у невеличкий підйом. Перед тим, як заїхати на фініш або рубіж – відносно довгий із поворотом спуск, після цього поворот ліворуч – на стрільбище, а прямо – фініш у підйом. Тому фініші будуть цікавими. Траса не легка, немає де відпочити. Якщо підсумувати, то перша частина дистанції – це підйоми, а друга – переважно спуски з поворотами, за винятком невеличких підйомів", – зазначив біатлоніст.

Попри те, що перед підходом на стрільбище є спуск, спортсмен не вважає, що цей проміжок дистанції є складним.

"Я б сказав, що нескладний. Підхід хоч і у підйом, але перед ним йде довгий спуск, який ти "пролітаєш" і одразу "залітаєш" на стадіон. Тому, на мою думку, зважаючи на те, що підхід зі спуску – то він не настільки складний, але у всьому є свої нюанси", – заявив Підручний.

За словами Дмитра, траса практично ідеально чиста: немає ні глини, ні піску. Проте натурального снігу немає на дистанції.

Сніг тут штучний, натурального зовсім немає. Він дуже жорсткий, перемерз, і лижі у підйом взагалі не їдуть: оскільки сніг твердий, лижі у нього просто врізаються. Сніг є лише на трасі та в Олімпійському селищі – де трава, зараз настріляли сніг,

– зазначив Дмитро.

Також Підручний розповів про ситуацію на стрільбищі. Біатлоніст запевняє, що на рубежі постійний вітер, найбіліші пориви з лівого боку.

Кар'єра Підручного

Дмитро дебютував на кубку світі у грудні 2012-го на етапі у Поклюці.

Найкращий результат в кар'єрі – "золото" у гонці переслідування на чемпіонаті світу у 2019-му році.

Підручний посідає 34-те місце у загальному заліку Кубку світу.

Зимова Олімпіада-2022 розпочнеться 4-го лютого й триватиме до 20-го лютого.