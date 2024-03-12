Трансферна бомба: Полісся підписало форварда олімпійської збірної Венесуели

Житомирське Полісся оголосило про підписання 22-річного венесуельського форварда Луіфера Ернандеса. Контракт розрахований на 4,5 роки

Футбольний клуб Полісся із Житомира підписав кваліфікованого легіонера. Новобранцем "вовків" став 22-річний венесуельський форвард Луіфер Ернандес.

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Полісся підписало талановитого венесуельця

Раніше Луіфер Ернандес виступав за Академію Пуерто-Кабельо у вищому дивізіоні Венесуели. Термін угоди складає 4,5 роки.

Луіфер Ернандес також є гравцем збірної Венесуели U-23, за яку зіграв 7 матчів та записав в актив 1 забитий м'яч.

Крім того, новачок Полісся провів 118 матчів у футболці Пуерто-Кабельо, в яких він забив 37 голів та віддав 6 результативних передач.

Пресслужба житомирян повідомляє, що перспективний нападник вже прибув до тренувального центру “Полісся” і розпочне тренування із командою.

Житомирське Полісся свій наступний матч зіграє у суботу, 16 березня. Суперником житомирської команди буде київська Оболонь.

Дивіться відео з нарізкою голів новачка Полісся