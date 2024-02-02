Шахтар у топ-10 за витратами: рейтинг найдорожчих трансферів зими 2024 року
Французькі клуби виявились найбільш щедрими у це зимове трансферне вікно. При цьому серед клубів із найбільшими витратами на трансфери опинився і донецький Шахтар.
У більшості футбольних чемпіонатів світу вже закрилось трансферне вікно-2024. Принаймні топ-клуби, які витрачають найбільше коштів, вже не можуть купляти гравців до завершення цього сезону, пише 24 канал.
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Невеликі витрати взимку
Цього разу більшість клубів вирішили зекономити кошти та не витрачали багато. Навіть всі клуби найбагатшої ліги, а саме АПЛ, сумарно заплатили за нових гравців менше сотні мільйонів євро (96,4 мільйона).
Найбільше ж грошей витратили французькі гранди – Ліон та ПСЖ. "Ткачі" перебувають у зоні вильоту, тому не пошкодували грошей на підсилення. Клуб поповнили шестеро гравців на загальну суму 50 мільйонів євро.
Шахтар у топ-десятці
ПСЖ обмежився двома трансферами на перспективу, витративши по 20 мільйонів на бразильців Лукаса Беральдо та Габріеля Маскардо. Останній взагалі повернувся в Корінтіанс до кінця сезону на правах оренди.
Клуби з найбільшими витратами у зимнє трансферне вікно-2024:
- Ліон – 50 мільйонів євро
- ПСЖ – 40 мільйонів євро
- Барселона – 40 мільйонів євро
- Баварія – 34 мільйона євро
- Крістал Пелас – 29 мільйонів євро
- Бенфіка – 27 мільйонів євро
- Ренн – 26,5 мільйона євро
- Тоттенхем – 25 мільйонів євро
- Шахтар – 24 мільйона євро
- Лейпциг – 24 мільйона євро
Так само 40 мільойнів витратила і Барселона за форварда Атлетіко Паранаенсе Віктора Роке. Бразилець вже встиг своїм голом вирвати для каталонців перемогу над Осасуною.
Що цікаво, у топ-10 клубів з найбільшими витратами взимку увійшов і донецький Шахтар. "Гірники" заплатили по 12 мільйонів за бразильських півзахисників Кевіна (Палмейрас) та Марлона Гомеса (Васку да Гама).
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Найдорожчі гравці зими-2024
По гравцях рекорд зими-2024 належить вже згаданому вище Віктору Роке. Серед інших топ-переходів варто відзначити загадкове підписання правого захисника Саші Бое в Баварію аж за 30 мільйонів.
|ГРАВЕЦЬ
|ЗВІДКИ
|КУДИ
|СУМА
|Віктор Роке
|Атлетіко Пар.
|Барселона
|40 млн євро
|Саша Бое
|Галатасарай
|Баварія
|30 млн євро
|Раду Дрегушин
|Дженоа
|Тоттенхем
|25 млн євро
|Еліф Елмас
|Наполі
|Лейпциг
|24 млн євро
|Ренан Лоді
|Марсель
|Аль-Хіляль
|23 млн євро
|Адам Вортон
|Блекберн
|Крістал Пелас
|21 млн євро
|Лукас Беральдо
|Сан-Паулу
|ПСЖ
|20 млн євро
|Габріель Маскардо
|Корінтіанс
|ПСЖ
|20 млн євро
|Артур Вермеерен
|Антверпен
|Атлетіко
|18 млн євро
|Маркос Леонардо
|Сантос
|Бенфіка
|18 млн євро
|Сіріль Нгонг
|Верона
|Наполі
|18 млн євро
|Малік Фофана
|Гент
|Ліон
|17 млн євро
|Луїс Енріке
|Бетіс
|Ботафого
|16 млн євро
|Азор Матусіва
|Реймс
|Ренн
|15,5 млн євро
|Клаудіо Ечеверрі
|Рівер Плейт
|Манчестер Сіті
|14,5 млн євро
|Ніколас де ла Крус
|Рівер Плейт
|Фламенго
|14,5 млн євро
|Гіфт Орбан
|Гент
|Ліон
|12 млн євро
|Кевін
|Палмейрас
|Шахтар
|12 млн євро
|Марлон Гомес
|Васку да Гама
|Шахтар
|12 млн євро
|Сантьяго Кастро
|Велес
|Болонья
|12 млн євро
В Англії ж найбільше здивували Тоттенхем та Крістал Пелас. Перші придбали захисника Дженоа Раду Дрегушина по завищеній ціні (25 млн). А Пелас взагалі виплатив аж 21 мільйоні євро представнику Чемпіоншипу Блекберну.
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Також він запам'ятався в Лізі чемпіонів двома асистами проти Шахтаря та голом у ворота Барселони. До слова, Кевін та Марлон Гомес опинились у топ-20 найдорожчих трансферів зими.