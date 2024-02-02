Шахтар у топ-10 за витратами: рейтинг найдорожчих трансферів зими 2024 року

Французькі клуби виявились найбільш щедрими у це зимове трансферне вікно. При цьому серед клубів із найбільшими витратами на трансфери опинився і донецький Шахтар.

У більшості футбольних чемпіонатів світу вже закрилось трансферне вікно-2024. Принаймні топ-клуби, які витрачають найбільше коштів, вже не можуть купляти гравців до завершення цього сезону, пише 24 канал.

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Невеликі витрати взимку

Цього разу більшість клубів вирішили зекономити кошти та не витрачали багато. Навіть всі клуби найбагатшої ліги, а саме АПЛ, сумарно заплатили за нових гравців менше сотні мільйонів євро (96,4 мільйона).

Найбільше ж грошей витратили французькі гранди – Ліон та ПСЖ. "Ткачі" перебувають у зоні вильоту, тому не пошкодували грошей на підсилення. Клуб поповнили шестеро гравців на загальну суму 50 мільйонів євро.

Шахтар у топ-десятці

ПСЖ обмежився двома трансферами на перспективу, витративши по 20 мільйонів на бразильців Лукаса Беральдо та Габріеля Маскардо. Останній взагалі повернувся в Корінтіанс до кінця сезону на правах оренди.

Клуби з найбільшими витратами у зимнє трансферне вікно-2024:

Ліон – 50 мільйонів євро ПСЖ – 40 мільйонів євро Барселона – 40 мільйонів євро Баварія – 34 мільйона євро Крістал Пелас – 29 мільйонів євро Бенфіка – 27 мільйонів євро Ренн – 26,5 мільйона євро Тоттенхем – 25 мільйонів євро Шахтар – 24 мільйона євро Лейпциг – 24 мільйона євро

Так само 40 мільойнів витратила і Барселона за форварда Атлетіко Паранаенсе Віктора Роке. Бразилець вже встиг своїм голом вирвати для каталонців перемогу над Осасуною.

Що цікаво, у топ-10 клубів з найбільшими витратами взимку увійшов і донецький Шахтар. "Гірники" заплатили по 12 мільйонів за бразильських півзахисників Кевіна (Палмейрас) та Марлона Гомеса (Васку да Гама).

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Найдорожчі гравці зими-2024

По гравцях рекорд зими-2024 належить вже згаданому вище Віктору Роке. Серед інших топ-переходів варто відзначити загадкове підписання правого захисника Саші Бое в Баварію аж за 30 мільйонів.

ГРАВЕЦЬ ЗВІДКИ КУДИ СУМА Віктор Роке Атлетіко Пар. Барселона 40 млн євро Саша Бое Галатасарай Баварія 30 млн євро Раду Дрегушин Дженоа Тоттенхем 25 млн євро Еліф Елмас Наполі Лейпциг 24 млн євро Ренан Лоді Марсель Аль-Хіляль 23 млн євро Адам Вортон Блекберн Крістал Пелас 21 млн євро Лукас Беральдо Сан-Паулу ПСЖ 20 млн євро Габріель Маскардо Корінтіанс ПСЖ 20 млн євро Артур Вермеерен Антверпен Атлетіко 18 млн євро Маркос Леонардо Сантос Бенфіка 18 млн євро Сіріль Нгонг Верона Наполі 18 млн євро Малік Фофана Гент Ліон 17 млн євро Луїс Енріке Бетіс Ботафого 16 млн євро Азор Матусіва Реймс Ренн 15,5 млн євро Клаудіо Ечеверрі Рівер Плейт Манчестер Сіті 14,5 млн євро Ніколас де ла Крус Рівер Плейт Фламенго 14,5 млн євро Гіфт Орбан Гент Ліон 12 млн євро Кевін Палмейрас Шахтар 12 млн євро Марлон Гомес Васку да Гама Шахтар 12 млн євро Сантьяго Кастро Велес Болонья 12 млн євро

В Англії ж найбільше здивували Тоттенхем та Крістал Пелас. Перші придбали захисника Дженоа Раду Дрегушина по завищеній ціні (25 млн). А Пелас взагалі виплатив аж 21 мільйоні євро представнику Чемпіоншипу Блекберну.

Все заради 19-річного центрхава Адама Вортона. В Іспанії варто відзначити перехід Артура Вермеерена в Атлетіко. У 2023-му цей бельгієць запалював за Антверпен, ставши чемпіоном.

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Також він запам'ятався в Лізі чемпіонів двома асистами проти Шахтаря та голом у ворота Барселони. До слова, Кевін та Марлон Гомес опинились у топ-20 найдорожчих трансферів зими.