Зірковий легіонер Зорі близький до переходу в Динамо: стали відомі деталі контракту футболіста

Літнє трансферне вікно в Україні завершується 30 вересня, тому команди мають змогу посилювати та доукомплекотвувати команди. Нападник луганської Зорі близький до підписання контракту з Динамо.

Едуардо Герреро, форвард луганської Зорі, новий сезон продовжить у складі столичного гранда Української Прем'єр-Ліги. Панамський футболіст пристойно посилить атакувальну ланку киян.

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Контракт Герреро з Динамо

Раніше повідомляли, що спочатку 24-річний панамець перейде у Динамо на правах оренди на сезон-2024/2025. Наразі відомо, що форвард Зорі підпише з киянами повноцінний контракт з "біло-синіми".

Контракт з Динамо Едуардо Герреро підпише строком на 5 років. Заробітна плата футболіста, яку він отримуватиме в столичному клубі невідома. За наявною інформацією угоду планують закрити – 4 вересня.

Нападник переїхав у чемпіонат України на правах оренди 28 лютого 2023 року, а по завершенню сезону підписав повноцінний контракт з луганською командою.

Цікаво. Едуардо Герреро розпочинав свою кар'єру у рідній Панамі. Першим клубом нападника був місцевий Юніверсітаріо, згодом футболіст перейшов у Маккабі Тель-Авів, також грав у оренді в єрусалимському Байтарі та Хапоелі.

У поточній кампанії в складі Зорі панамський форвард у п'яти матчах УПЛ відзначився 1 забитим м'ячем. За даними Transfermarkt, оціночна трансферна вартість гравця – 1,8 мільйони євро.