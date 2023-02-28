Шахтар близький до підписання двох гравців: один може замінити Мудрика

Донецький Шахтар продовжує шукати підсилення на трансферному ринку. "Гірники" посилено взялись за лівий фланг.

Як повідомив Віктор Вацко, донецький клуб цікавиться двома футболістами. Обидва грають на лівому фланзі. "Гірники" перебувають у кроці від трансферу лівого захисника, який родом із Бразилії. Однак відомий коментатор не став називати його прізвища.

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Можливе підсилення лівого флангу

Так само Вацко не відкрив ім'я ще одного гравця, який найближчим часом може одягнути футболку Шахтаря.

Також Шахтар близький на відстані медогляду до трансферу 18-річного лівого вінгера. "Не бразилець. З країни, де багато хто з нас не знав, що там у футбол грають. Забув...Чи Таджикистан, чи Туркменістан,

– сказав Вацко.

На позиції лівого захисника у донецькому клубі виступають Віктор Корнієнко та Богдан Михайліченко. На лівому фланзі, але вже в атаці грають Дмитро Топалов, Іван Петряк, а також залучають Криськіва.

Нагадаємо, що Шахтар продовжує боротьбу одразу на двох фронтах – в УПЛ та Лізі Європи. Нещодавно "гірники" вибили з 1/16 фіналу ЛЄ французький Ренн та пробились у наступну стадію, де зіграють проти Феєнорда.

28 лютого Шахтар зіграє у перенесеному матчі 9-го туру першого кола УПЛ проти Минаю у Львові. 5 березня відбудеться поєдинок проти Металіста 1925, а вже 9 березня у рамках першої зустрічі 1/8 фіналу ЛЄ проти Феєнорда.

Тому Ігорю Йовічевічу потрібна конкуренція та конкурентоспроможна заміна на кожну позицію через щільний графік матчів.

Наразі у лазареті команди перебуває три футболісти: Мар'ян Швед, Олег Очеретько та Дмитро Криськів. Останнього називають заміною Михайла Мудрика, який у січні 2023 року перебрався у лондонське Челсі.

Відзначимо, що 31 січня 2023 року Шахтар підписав 23-річного венесуельського нападника Кевіна Келсі. Форвард підписав контракт до кінця 2027 року.