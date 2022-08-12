Дружина Маліновського натякнула на відхід Руслана з Аталанти — фото

Роксана Маліновська показала зібрані речі, натякаючи на швидкий від'їзд з Бергамо. Футболіст збірної України може перебратися у чемпіонат Англії.

В цьому сезоні в АПЛ може стати на одного українця більше. Взимку до Евертона приєднався Віталій Миколенко, а вже нещодавно Брентфорд підписав Єгора Ярмолюка.

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Тепер же близький до переїзду в чемпіонат Англії і Руслан Маліновський, яким цікавиться Ноттінгем Форест. Поки інформація про його можливий трансфер з'являється від інсайдерів, однак масла у вогонь додала жінка Руслана.

На своїй сторінці в інстаграм Роксана запостила сторіс, у якому показала зібрані речі. Ба більше, до цього дівчина додала підпис "кінець" та "залишились декілька справ" італійською мовою.

Маліновські збирають речі:

Пізніше Роксана спробувала пояснити, що ще нічого не вирішено і подальша доля Маліновського не залежить від них. Також вона заявила, що для їх сім'ї це теж було несподіванкою.

Успіхи Маліновського в Серії А

Руслан перейшов до Аталанти у 2019 році з Генка. Сума трансферу склала 13,7 млн євро. За три сезони українець провів 128 матчів і забив 32 голи, віддавши 25 асистів.

Трофеїв Маліновський не здобував, але двічі вигравав бронзу Серії А. А у сезоні 2020/2021 хавбек став найкращим асистентом чемпіонату Італії, віддавши аж 12 результативних передач.

У сезоні 2022/2023 Аталанта вперше за довгий час не виступить у єврокубках. Команда Джанпьєро Гасперіні провалила минулий сезон, зайнявши 8 місце в Серії А.