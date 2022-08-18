Маліновський близький до переїзду у Францію: хто підпише українця
Джерело:твітер Фабріціо Романо
Лідер Аталанти та збірної України близький до зміни клубу. Тепер головним фаворитом на хавбека вважається віцечемпіон Франції
Цього літа очікується немало трансферів українських футболістів. Раніше Олександр Зінченко змінив Манчестер Сіті на Арсенал, а Брентфорд підписав Єгора Ярмолюка.
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Тепер же близький до переїзду в і Руслан Маліновський, яким цікавиться Ноттінгем Форест. Правда, інтерес до гравця Аталанти є і в інших лігах. Тепер же ЗМІ повідомляють про плани Марселя підписати українця.
Про це повідомив відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо. Журналіст повідомляє, що французький клуб вже на просунутій стадії перемовин з Аталантою. Очікується, що по угоді у зворотному напрямку відправиться Ченгіз Ундер.
Успіхи Маліновського в Серії А
Руслан перейшов до Аталанти у 2019 році з Генка. Сума трансферу склала 13,7 мільйонів євро. За три сезони українець провів 128 матчів і забив 32 голи, віддавши 25 асистів.
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Трофеїв Маліновський не здобував, але двічі вигравав бронзу Серії А. А у сезоні 2020/2021 хавбек став найкращим асистентом чемпіонату Італії, віддавши аж 12 результативних передач.Цікаво! У сезоні 2022/2023 Аталанта вперше за довгий час не виступить у єврокубках. Команда Джанпьєро Гасперіні провалила минулий сезон, зайнявши 8 місце в Серії А.