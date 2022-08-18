Маліновський близький до переїзду у Францію: хто підпише українця

Лідер Аталанти та збірної України близький до зміни клубу. Тепер головним фаворитом на хавбека вважається віцечемпіон Франції

Цього літа очікується немало трансферів українських футболістів. Раніше Олександр Зінченко змінив Манчестер Сіті на Арсенал, а Брентфорд підписав Єгора Ярмолюка.

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Тепер же близький до переїзду в і Руслан Маліновський, яким цікавиться Ноттінгем Форест. Правда, інтерес до гравця Аталанти є і в інших лігах. Тепер же ЗМІ повідомляють про плани Марселя підписати українця.

Про це повідомив відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо. Журналіст повідомляє, що французький клуб вже на просунутій стадії перемовин з Аталантою. Очікується, що по угоді у зворотному напрямку відправиться Ченгіз Ундер.