Тоттенхем вирвав фантастичну перемогу у Лестера, забивши на 90+5 та 90+7 хвилинах: відео голів

Тоттенхем вирвав перемогу у Лестера у перенесеному матчі 17-го туру АПЛ – 3:2. Поєдинок не відбувся у грудні через спалах коронавірусу в обох клубах.

Лестер – Тоттенхем 2:3

Голи: Дака 24, Меддісон 76 – Кейн 38, Бергвейн 90+5, 90+7

До слова Миколенко був відсутній на першому тренуванні нового тренера Евертона

Гравці Брендана Роджерса двічі вели у рахунку та вигравали до 95-ї хвилини, але у підсумку дозволили супернику здійснити фантастичний переворот.

Героєм "шпор" став Стівен Бергвейн, який за дві хвилини забив два м'ячі, кинувши "лисиць" у справжній шок. Ще один м'яч у гостей забив Гаррі Кейн, а у господарів відзначилися Патсон Дака та Джеймс Медісон.

Тоттенхем набрав 36 очок і піднявся на п'яту позицію. Лестер залишився на 10 місці таблиці АПЛ.

У неділю, 23 січня, "лисиці" зіграють проти Брайтона. "Шпори" цього дня зустрінуться із Челсі.

Лестер – Тоттенхем відеоогляд (для перегляду перейдіть на ютуб)