Тоттенхем може очолити тренер Аталанти Маліновського

Наставник італійської Аталанти Джан П'єро Гасперіні влітку 2021 року може змінити місце роботи. У послугах фахівця зацікавлений лондонський Тоттенхем.

Хто очолить Тоттенхем

Тоттенхем вже контактував з 63-річним фахівцем, повідомляє Sky Sport Deutschland з посиланням на журналіста Данкана Касла.

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За даними Transfermarkt, контракт Гасперіні з Аталантою чинний до 30 червня 2021 року.

Іноземні ЗМІ також повідомляли, що Тоттенхем веде переговори з екстренером Челсі та Ювентуса Мауріціо Сарри.

Втім, як пише Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport, у послугах Саррі зацікавлений Мілан.

Окрім Гасперіні та Саррі, Тоттенхем пов'язують з колишнім тренером РБ Лейпциг Ральфом Рангніком і наставником Аякса Еріком тен Хагом. Однак тенг Хаг нещодавно уклав новий контракт з Аяксом.