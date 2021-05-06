Тоттенхем може очолити тренер Аталанти Маліновського

Наставник італійської Аталанти Джан П'єро Гасперіні влітку 2021 року може змінити місце роботи. У послугах фахівця зацікавлений лондонський Тоттенхем.
Хто очолить Тоттенхем
Тоттенхем вже контактував з 63-річним фахівцем, повідомляє Sky Sport Deutschland з посиланням на журналіста Данкана Касла.
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За даними Transfermarkt, контракт Гасперіні з Аталантою чинний до 30 червня 2021 року.
Іноземні ЗМІ також повідомляли, що Тоттенхем веде переговори з екстренером Челсі та Ювентуса Мауріціо Сарри.
Втім, як пише Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport, у послугах Саррі зацікавлений Мілан.
Окрім Гасперіні та Саррі, Тоттенхем пов'язують з колишнім тренером РБ Лейпциг Ральфом Рангніком і наставником Аякса Еріком тен Хагом. Однак тенг Хаг нещодавно уклав новий контракт з Аяксом.
- Як відомо, Тоттенхем 19 квітня звільнив португальця Жозе Моурінью. Наразі команда займає 6 місце в турнірній таблиці АПЛ.
- Щодо Гасперіні, то фахівець з 2016 року очолює Аталанту, в якій грає українець Руслан Маліновський. Гасперіні тренував Кротоне, Дженоа, Інтер та Палермо.