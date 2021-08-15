Манчестер Сіті Зінченка стартував у чемпіонаті Англії із сенсаційної поразки Тоттенхему

У Лондоні на полі стадіону "Тоттенхем Хотспур" відбувся матч 1 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися лондонський Тоттенхем і Манчестер Сіті. Перемогу здобули підопічні Нуну Ешпіріту Санту.

Тоттенхем – МанСіті 1:0

Гол: Сон, 55

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Єдиний м'яч у матчі був забитий на 55-й хвилині, коли Лукас Моура віддав передачу на Бергвейна, той розігнав атаку і віддав вправо на Сона, який змістився ближче до центру і лівою пробив у дальній кут, забивши перший м'яч Тоттенхема в сезоні.

Всього через три хвилини Бергвейна вивели один на один з кіпером Сіті, але нідерландець пробив мимо. Матч так і завершився мінімальною перемогою господарів.