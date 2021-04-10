Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч АПЛ

Лондонський Тоттенхем у неділю, 11 квітня, прийме Манчестер Юнайтед у рамках 31 тур АПЛ. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.
Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: де дивитися матч АПЛ
Матч АПЛ Тоттенхем – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 18:30 за київським часом.
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Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Тоттенхем – Манчестер Юнайтед.
Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.
Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.
Перед грою
- Після 30 турів Манчестер Юнайтед впевнено утримує друге місце. МЮ навряд чи зможе наздогнати Манчестер Сіті, який впевнено лідирує.
- Натомість Тоттенхем перебуває на 7 сходинці і прагне піднятися у топ-4, щоб гарантувати собі участь у Лізі чемпіонів.