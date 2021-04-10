Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч АПЛ

Лондонський Тоттенхем у неділю, 11 квітня, прийме Манчестер Юнайтед у рамках 31 тур АПЛ. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: де дивитися матч АПЛ

Матч АПЛ Тоттенхем – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 18:30 за київським часом.

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Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Тоттенхем – Манчестер Юнайтед.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

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