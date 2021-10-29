Матч Тоттенхем – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 19:30 за київським часом. В Україні гру покаже телеканал Setanta Sports.

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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: де дивитися

В Україні канал Setanta Sports є відразу на декількох платформах. На Oll.tv канал доступний за підпискою oll inclusive. Її вартість складає 109 гривень на місяць.

Для перегляду каналу на платформі Megogo потрібно мати підписку "Спорт", "Максимальна" або "Оптимальна". Вартість підписок від 199 до 299 гривень на місяць.

Також канал доступний на сайті Setanta Sports. Підписка на один місяць складає 3 долари.