Тоттенхем – Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ

У четвер, 28 січня, Тоттенхем прийматиме Ліверпуль у матчі 20 туру АПЛ. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Джерело: 24 канал

Матч АПЛ Тоттенхем – Ліверпуль відбудеться 28 січня. Початок поєдинку о 22:00.

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Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Тоттенхем – Ліверпуль.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.