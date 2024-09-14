Зінченко у гонитві за Манчестер Сіті: які шанси в Арсеналу в дербі проти Тоттенхема
Лондонський Арсенал може повернутись на другу сходинку в АПЛ. Для цього підопічним Артети потрібно здолати принципового суперника.
Цими вихідними в АПЛ тривають матчі 4 туру сезону 2024-2025. Центральна зустріч винесена на неділю, у ній в рамках лондонського дербі зустрінуться Тоттенхем та Арсенал, пише 24 Канал. Початок – о 16:00 за київським часом.
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Битва Північного Лондона
"Шпори" не найкращим чином почали чемпіонат. Команда Анге Постекоглу змогла винести Евертон (4:0), а ось у битвах із Лестером та Ньюкаслом Тоттенхем взяв лише один бал. До цього туру лондонці підійшли десятими.
Тепер же на Тоттенхем чекає перший по-справжньому грізний суперник. Два сезони поспіль Арсенал фінішує другим та ледь не відбирає титул у Манчестер Сіті. Звітний сезон підопічні Артети починають також у статусі одного з фаворитів АПЛ.
У перших трьох турах "каноніри" здолали Вулверхемптон та Астон Віллу, після чого зіграли внічию із Брайтоном. В разі перемоги Арсенал скористається осічкою та вийде на друге місце у турнірній таблиці.
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До слова, Арсенал як раз і є фаворитом лондонського дербі. На тріумф команди Олександра Зінченка виставлений коефіцієнт 2,32, тоді як на Тоттенхем – 3,15.
При цьому експерти вірять у результативну зустріч. "Тотал більше 2,5" оцінюють у 1,60, тоді як ТМ 2,5 – у 2,39. При цьому головними фаворитами на забитий гол є гравці Тоттенхема:
- Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 2,85
- Домінік Соланке (Тоттенхем) – 3,00
- Кай Гаверц (Арсенал) – 3,00
- Букайо Сака (Арсенал) – 3,00
- Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 3,50
- Вілсон Одобер (Тоттенхем) – 4,00
- Тімо Вернер (Тоттенхем) – 4,00
- Леандро Троссар (Арсенал) – 4,50
- Деян Кулусевскі (Тоттенхем) – 4,50
- Джеймс Меддісон (Тоттенхем) – 5,00