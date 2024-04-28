Надважлива перемога: Арсенал без Зінченка здолав Тоттенхем у лондонському дербі

У неділю, 28 квітня, відбувся матч 35-го туру АПЛ між Тоттенхемом та Арсеналом. Для продовження боротьби за чемпіонство "канонірам" потрібна була лише перемога.

Тоттенхем – Арсенал 2:3

Голи: Ромеро, 64, Сон, 87 (пенальті) – Гейб'єрг, 15 (автогол), Сака, 27, Гаверц, 38

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета залишив Олександра Зінченка на лаві запасних. Останнім часом українець втратив місце в основному складі, пише 24 Канал.

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Гольова феєрія в лондонському дербі

Гості досить швидко повели в рахунку. Після розіграшу кутового данський хавбек "шпор" Гейб'єрг головою переправив м'яч у власні ворота.

Тоттенхем відповів чудовим моментом за участю Ромеро. Аргентинець пробив головою, але м'яч лише перевірив на міцність поперечину.

В вже на 27-й хвилині зустрічі голкіпер Тоттенхему Вікаріо вдруге діставав кулястого з сітки воріт. Букайо Сака отримав дотепний пас від Кая Гаверца та в один дотик пробив по воротах.

До перерви "каноніри" довели рахунок до розгромного. Активний Гаверц влучним ударом головою завершив розіграш кутового.

Здавалося, що гра зроблена. Однак іншої думки були господарі поля. На 64-й хвилині Ромеро піймав голкіпера Арсеналу та ударом здалеку скоротив відставання.

Протистояння досягло апогею на 87-й хвилині. Гравець "канонірів" грубо зіграв у штрафному майданчику і арбітр призначив пенальті. Сон Хин Мін звів перевагу Арсеналу до мінімуму.

В останні хвилини матчу Тоттенхем майже не залишав половину поля суперника. Однак команда Артети вистояла та зберегла переможний рахунок.

Арсенал продовжує лідирувати в АПЛ. "Каноніри" випереджають МанСіті на 4 бали, але у "містян" ще дві гри в запасі.

Тоттенхем погіршив свої шанси на потрапляння в топ-четвірку. Відставання від Астон Вілли становить вже 7 залікових пунктів.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Арсенал