Торонто поступився Чикаго: Михайлюк провів на паркеті 12 хвилин – відео

Українець Святослав Михайлюк взяв участь у черговому матчі Торонто в НБА. Команда при цьому поступилася Чикаго – 108:111.

Торонто – Чикаго 108:111 (24:24, 27:37, 29:31, 28:19)

До слова Михайлюк отримав травму в матчі НБА – голову зашивали під час матчу

Український баскетболіст у складі канадської команди провів на паркеті майже 13 хвилин (12:44). За цей час Михайлюк набрав 5 очок, зробив 3 підбирання та 1 асист.

Основна причина поразки Торонто – втрати. Лише на них Чикаго заробив 27 очок. Втім, треба врахувати і потужний старт "биків" із чотирьох перемог – так змагання вони не починали з сезону 1996/97.

Торонто на старті регулювання знаходиться на 13 місці Сходу, маючи 1 перемогу при трьох поразках.

Торонто – Чикаго відеоогляд