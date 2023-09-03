Чарівна ліва українця не допомогла: Маліновський не врятував Дженоа від поразки

Дженоа 3 вересня гостювала на полі Торіно у рамках 3-го туру італійської Серії А. "Грифони" зазнали першої поразки у заявці з Русланом Маліновським.

Атакувальний півзахисник збірної України знову вийшов у стартовому складі Дженоа. Руслан провів на полі 58 хвилин та встиг за цей заробити жовту картку, яка для нього є вже другою після повернення в Італію, пише 24 Канал.

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Перша поразка із Маліновським

На жаль, вже другий матч "грифонів" поспіль Маліновський мовчить.

Окрім цього Дженоа ще й програло. У компенсований до поєдинку час Торіно забило. На четвертій доданій хвилині господарі відкрили рахунок у зустрічі та вирвали домашню перемогу 1:0. Переможний гол забив Неманья Радоньїч.

Клуб Маліновського мінімально поступився та поїде додому без здобутих очок. Знову ці 1:0, але вже не на користь його команди.

Це перша поразка для Руслана після переходу у Дженоа.

Після цієї поразки Дженоа із 3 балами йде 14-ю. Щодо Торіно, то "бики" із 4 очками наразі посідають 11-ту позицію.

Наступний матч клуб Маліновського зіграє 16 вересня, коли прийме чемпіона Серії-2022/2023 Наполі. У цьому поєдинку Руслан спробує відкрити лік своїх голів у футболці нової команди.

Наразі повернення українця в італійський футбол безрезультативне.

Дженоа орендувала Маліновського у французького Марселя до кінця поточного сезону-2023/2024 з правом викупу футболіста.