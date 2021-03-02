Маліновський наздогнав Реброва, Ярмоленка і Коноплянку: найкращі голеадори України в Європі

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський на минулих вихідних відкрив рахунок в матчі з Сампдорією. Це дозволило йому наздогнати відразу трьох гравців в списку найкращих українських бомбардирів у топ-5 ліг Європи.

Руслан наздогнав відразу трьох наших іменитих збірок: Сергія Реброва, Євгена Коноплянку та Андрія Ярмоленка.

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Маліновський, як і Ребров, забивав у складі тільки однієї команди. А Коноплянка і Ярмоленко відзначалися в складі двох клубів. Новою метою для Андрія та Руслана є 17 голів Олександра Заварова, який ще в минулому столітті виступав в Італії і Франції.

Поки що у обох лідерів збірної України є можливість підвищувати результативність, хоча хлопці і виходять переважно на заміну. Зауважимо, що Маліновський – на чотири роки молодший Ярмоленка. Показники ж Андрія Шевченка і навіть Андрія Вороніна для нинішніх наших легіонерів виглядають недосяжними.

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